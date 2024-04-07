Копейкина Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Копейкина Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.
Сын: Копейкин Афонасий Герасимович
Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов
Рождение ребёнка
10.12.1912 ст.
Сын: Копейкин Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов
Рождение ребёнка
24.05.1915 ст.
Дочь: Копейкина Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов
Смерть
Неизвестно