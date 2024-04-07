Копейкина Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Герасим Маркелов

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Копейкина Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.

Сын: Копейкин Афонасий Герасимович

Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.12.1912 ст.

Сын: Копейкин Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.05.1915 ст.

Дочь: Копейкина Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Копейкин Герасим Маркелов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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