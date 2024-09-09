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Ковалев Сергей Юрьевич

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Место рождения

Солнечногорск, Московская область

Дата рождения

03.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

2006 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1979

Отец: Парамонов Юрий Андреевич

Мать: Ковалева (Ковалева) Галина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2006

Сын: Ковалев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
19.09.2015

Жена: Ковалева (Прокофьева) Ольга

Рождение ребёнка
31.03.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Прокофьева) Ольга

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