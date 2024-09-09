Ковалев Сергей Юрьевич
Место рожденияСолнечногорск, Московская область
Дата рождения03.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1979
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2006
Сын: Ковалев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
19.09.2015
Рождение ребёнка
31.03.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева (Прокофьева) Ольга