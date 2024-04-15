(Колотова) Феодосия Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колотов Климентий Ферапонтович
Восприемник
11.03.1897
Василий Алексеевич Колотов
Восприемник
01.08.1897 ст.
Елизар Петрович Кошелев
Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно