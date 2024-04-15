(Колотова) Феодосия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колотова) Феодосия Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колотов Климентий Ферапонтович

Мать: не указана

Восприемник
11.03.1897
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Василий Алексеевич Колотов
Восприемник
01.08.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Елизар Петрович Кошелев
Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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