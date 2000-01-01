(Якушева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Якушева) ?

(Якушева) ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Якушев Ефим

Мать: Якушева ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close