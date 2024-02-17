Попова (Васильева) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Приблизительно. По воспоминаниям. Если отец во время войны уехал в с. Пихтовка, то Раиса родилась или там, в Пихтовке, или в сп Каурушке.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно