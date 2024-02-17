Попова (Васильева) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Васильева) Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: Васильев Николай Иванович

Мать: Васильева Таисия Григорьевна

Приблизительно. По воспоминаниям. Если отец во время войны уехал в с. Пихтовка, то Раиса родилась или там, в Пихтовке, или в сп Каурушке.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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