Горбунова (Горбунова) Миропия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Горбунова) Миропия Григорьевна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Горбунов Григорий Афанасьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1879
Антрошево, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
20.01.1880 ст.

Муж: Горбунов Григорий Васильевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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