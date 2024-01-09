Горбунова (Горбунова) Миропия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Горбунов Григорий Афанасьевич
Мать: не указана
Место жительства
1879
Антрошево, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
20.01.1880 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно