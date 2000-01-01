Петрова Елена Ермалаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Петрович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федора Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Петрович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Петров (павлов) Фома Павлович
Отец ребёнка: Петров Павел Петрович
Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно