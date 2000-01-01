Петрова Елена Ермалаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Елена Ермалаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Петрович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федора Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Петрович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Петров (павлов) Фома Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел Петрович

Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
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