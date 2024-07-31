Рушинцева Анна Матвеев
Место рожденияРоссийская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Дата рождения26.05.1902 ст.
Дата смерти07.10.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.05.1902 ст.
Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Воспремники: Савватей Демидов, Татиана Матфеева Рушинцева
Смерть
07.10.1902 ст.
Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Причина смерти: от коклюша