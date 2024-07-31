Рушинцева Анна Матвеев 26.05.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рушинцева Анна Матвеев

Место рождения

Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости

Дата рождения

26.05.1902 ст.

Дата смерти

07.10.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

С 1862 по 1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1902 ст.

Отец: Рушинцев Матвей Логинов

Мать: Рушинцева Параскева Стефанова

Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Воспремники: Савватей Демидов, Татиана Матфеева Рушинцева
Смерть
07.10.1902 ст.
Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Причина смерти: от коклюша

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