Некрасова (Лехина) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Лехина) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1799 ст.

Муж: Некрасов Фрол Саввич

Рождение ребёнка
04.01.1800 ст.

Дочь: Поспелова (Некрасова) Доминика Флоровна

Отец ребёнка: Некрасов Фрол Саввич

Рождение ребёнка
09.06.1801

Дочь: Некрасова Евфимия Флоровна

Отец ребёнка: Некрасов Фрол Саввич

Смерть
После 1801

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