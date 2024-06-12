Некрасова (Лехина) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1799 ст.
Муж: Некрасов Фрол Саввич
Рождение ребёнка
04.01.1800 ст.
Дочь: Поспелова (Некрасова) Доминика Флоровна
Отец ребёнка: Некрасов Фрол Саввич
Рождение ребёнка
09.06.1801
Дочь: Некрасова Евфимия Флоровна
Отец ребёнка: Некрасов Фрол Саввич
Смерть
После 1801