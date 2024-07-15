Поспелова (Некрасова) Доминика Флоровна
Место рожденияд. Старо Гаревая, Пермского уезда Слудской волости.
Дата рождения04.01.1800 ст.
Дата смерти01.12.1859 ст.
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1800 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1824 ст.
Сын: Поспелов Александр Власович
Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич
Рождение ребёнка
29.05.1826 ст.
Сын: Поспелов Иван Власович ст.
Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич
Рождение ребёнка
22.12.1827 ст.
Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич
Рождение ребёнка
18.04.1830 ст.
Сын: Поспелов Иван Власович мл.
Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич
Рождение ребёнка
17.02.1840 ст.
Дочь: Поспелова Мариамна Власовна
Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич
Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.12.1859 ст.