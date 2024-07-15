Поспелова (Некрасова) Доминика Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Некрасова) Доминика Флоровна

Место рождения

д. Старо Гаревая, Пермского уезда Слудской волости.

Дата рождения

04.01.1800 ст.

Дата смерти

01.12.1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1800 ст.

Отец: Некрасов Фрол Саввич

Мать: Некрасова (Лехина) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
16.11.1824 ст.

Сын: Поспелов Александр Власович

Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич

Рождение ребёнка
29.05.1826 ст.

Сын: Поспелов Иван Власович ст.

Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич

Рождение ребёнка
22.12.1827 ст.

Сын: Поспелов Петр Власович

Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич

Рождение ребёнка
18.04.1830 ст.

Сын: Поспелов Иван Власович мл.

Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич

Рождение ребёнка
17.02.1840 ст.

Дочь: Поспелова Мариамна Власовна

Отец ребёнка: Поспелов Влас Кузьмич

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.12.1859 ст.

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