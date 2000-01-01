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Падута Матрена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Падута Еромиля Васильев

Отец ребёнка: Падута Василь Иванов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Падута Ефим (2й) Васильев

Отец ребёнка: Падута Василь Иванов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Падута Василь Иванов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Падута Ефим Васильев

Отец ребёнка: Падута Василь Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падута Федор Васильев

Отец ребёнка: Падута Василь Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Василь Иванов

Смерть
Неизвестно
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