Падута Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Падута Василь Иванов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Падута Ефим (2й) Васильев
Отец ребёнка: Падута Василь Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Падута Василь Иванов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Падута Ефим Васильев
Отец ребёнка: Падута Василь Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Падута Василь Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Падута Василь Иванов
Смерть
Неизвестно