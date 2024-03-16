Хандрикова (Муратова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1923
Сын: Хандриков Николай
Отец ребёнка: Хандриков Григорий
Moskva, Moskovskiy Uyezd, Moskovskaya Guberniya, Empire russe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Хандриков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Хандриков Григорий
Смерть
1961