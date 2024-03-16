Хандрикова (Муратова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хандрикова (Муратова) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1923

Сын: Хандриков Николай

Отец ребёнка: Хандриков Григорий

Moskva, Moskovskiy Uyezd, Moskovskaya Guberniya, Empire russe
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Хандриков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Хандриков Григорий

Смерть
1961
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