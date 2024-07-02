Семисалов Филипп Ермолаевич
Место рожденияс. Апанасовка, Курской губернии
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Семисалов Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух, сельское хозяйство
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Семисалова Анфиса
Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Семисалов Артемий
Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Семисалова) Клавдия
Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Чернова (Семисалова) Варвара
Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1903
Сын: Семисалов Антон Филиппович
Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.06.1907
Дочь: Степаниченко (Семисалова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно