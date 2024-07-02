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Семисалов Филипп Ермолаевич

Место рождения

с. Апанасовка, Курской губернии

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Семисалов Ермолай

Мать: Семисалова Евдокия Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семисалова Матрёна Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пастух, сельское хозяйство
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Семисалова Анфиса

Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Семисалов Артемий

Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Семисалова) Клавдия

Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Чернова (Семисалова) Варвара

Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1903

Сын: Семисалов Антон Филиппович

Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна

Ильинка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.06.1907

Дочь: Степаниченко (Семисалова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Семисалова Матрёна Афанасьевна

Ильинка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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