Горовацкая (Анпилова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1958
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995