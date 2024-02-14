Горовацкая (Анпилова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовацкая (Анпилова) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.03.1958

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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