Бардин Никифор Григорьевич 04.03.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Никифор Григорьевич

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1914 ст.

Дата смерти

14.03.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1914 ст.

Отец: Бардин Григорий Дорофеевич

Мать: Бардина (Самарская) Пелагея Николаевна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькино билетный солдат Григорий Дорофеевич Бардин и законная жена его Пелагея Николаевна,оба православные
Восприемник
05.03.1914 ст.
Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Николаевич Самарцев и крестьянская дочь девица Матрона Дорофеевна Бардина
Смерть
14.03.1914 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1914 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1722) 0034

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