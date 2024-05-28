Бардин Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1914 ст.
Дата смерти14.03.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1914 ст.
Деревни Гулькино билетный солдат Григорий Дорофеевич Бардин и законная жена его Пелагея Николаевна,оба православные
Восприемник
05.03.1914 ст.
Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Николаевич Самарцев и крестьянская дочь девица Матрона Дорофеевна Бардина
Смерть
14.03.1914 ст.
от младенческой РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1914 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1722) 0034