Осинкин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осинкин Яков
Мать: не указана
Крещение
21.07.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно