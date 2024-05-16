Бобылев Павел Андреевич 31.08.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобылев Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева (Васильева) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.03.1977

Дочь: Бобылева Елена Павловна

Мать ребёнка: Бобылева (Васильева) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.10.1978

Дочь: Бобылева Юлия Павловна

Мать ребёнка: Бобылева (Васильева) Ирина Алексеевна

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