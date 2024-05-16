Бобылев Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1977
Дочь: Бобылева Елена Павловна
Мать ребёнка: Бобылева (Васильева) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.10.1978
Дочь: Бобылева Юлия Павловна
Мать ребёнка: Бобылева (Васильева) Ирина Алексеевна