Зубаченко Спиридон Иаковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смерти04.01.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: Зубаченко Иаков
Бракосочетание
20.01.1852 ст.
Жена: Зубаченко Мария Власиева
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1852 ст.
Сын: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Рождение ребёнка
26.02.1856 ст.
Дочь: Бодровник Евдокия Спиридонова
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Рождение ребёнка
16.04.1858 ст.
Дочь: Зубаченко Ирина Спиридонова
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Рождение ребёнка
24.10.1860 ст.
Дочь: Кузьменко Екатерина Спиридонова
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Рождение ребёнка
13.04.1866 ст.
Дочь: Зубаченко Александра Спиридонова
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Рождение ребёнка
18.08.1868
Дочь: Свидлова Наталия Спиридонова
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Рождение ребёнка
05.05.1871 ст.
Дочь: Зубаченко Ирина Спиридонова
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1877 ст.
Сын: Зубаченко Иоанн Спиридонов
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева
Смерть
04.01.1901 ст.
Похороны
05.01.1901 ст.
Ближнее, Феодосия, Республика Крым