Зубаченко Спиридон Иаковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаченко Спиридон Иаковлев

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

04.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: Зубаченко Иаков

Мать: не указана

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
20.01.1852 ст.

Жена: Зубаченко Мария Власиева

Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1852 ст.

Сын: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.02.1856 ст.

Дочь: Бодровник Евдокия Спиридонова

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.04.1858 ст.

Дочь: Зубаченко Ирина Спиридонова

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1860 ст.

Дочь: Кузьменко Екатерина Спиридонова

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.04.1866 ст.

Дочь: Зубаченко Александра Спиридонова

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.08.1868

Дочь: Свидлова Наталия Спиридонова

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.05.1871 ст.

Дочь: Зубаченко Ирина Спиридонова

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Вычислено 1877 ст.

Сын: Зубаченко Иоанн Спиридонов

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Власиева

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
04.01.1901 ст.
Похороны
05.01.1901 ст.
Ближнее, Феодосия, Республика Крым
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