Афонченков Ульян Кириллов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Афонченков Ульянов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1913
Сын: Афонченков Ульянов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Ульянова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно