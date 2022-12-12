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Афонченков Ульян Кириллов

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Афонченков Кирилл Захаров

Мать: Афонченкова Евдокия Демьянова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Афонченков Иван Ульянов

Мать ребёнка: ?

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Афонченков Ульянов

Мать ребёнка: ?

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ульянова

Мать ребёнка: ?

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Афонченков Ульянов

Мать ребёнка: ?

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ульянова

Мать ребёнка: ?

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Ульянова

Мать ребёнка: ?

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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