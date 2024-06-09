Гоголев Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.2011
Сын: Гоголев Николай Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.2012
Дочь: Гоголева Ольга Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности