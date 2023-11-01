(Малышева) Настасья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышева) Настасья Григорьевна

Место рождения

Ростовский уузд

Дата рождения

1764

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Яков Иванович

Рождение ребёнка
17.11.1791 ст.

Сын: Малышев Михайло Яковлевич

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванович

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1823

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