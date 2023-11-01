(Малышева) Настасья Григорьевна
Место рожденияРостовский уузд
Дата рождения1764
Дата смерти1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1791 ст.
Сын: Малышев Михайло Яковлевич
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванович
Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1823