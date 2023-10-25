Селиванова Фёкла Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Фёкла Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.

Сын: Селиванов Степан Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Васильевич

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Источник: Гаво Воронеж И331Оп3Д469_0118
Рождение ребёнка
16.07.1916 ст.

Дочь: Скулова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Селиванов Иван Васильевич

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Источник: ГАВО Воронеж И331 Оп3 Д470_0073
Смерть
Неизвестно
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