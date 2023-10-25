Селиванова Фёкла Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.
Сын: Селиванов Степан Иванович
Отец ребёнка: Селиванов Иван Васильевич
Источник: Гаво Воронеж И331Оп3Д469_0118
Рождение ребёнка
16.07.1916 ст.
Дочь: Скулова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Селиванов Иван Васильевич
Источник: ГАВО Воронеж И331 Оп3 Д470_0073
Смерть
Неизвестно