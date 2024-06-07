Сазонова (Щеткова) Анфея Алексеевна 12.12.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Щеткова) Анфея Алексеевна

Место рождения

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

12.12.1913

Дата смерти

23.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Леонид Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1938

Сын: Сазонов Василий Леонидович

Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1940

Дочь: (Сазонова) Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1942

Дочь: (Сазонова) Зинаида Леонидовна

Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1945

Сын: Сазонов Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1947

Сын: Сазонов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1950

Сын: Сазонов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Смерть
23.10.1992

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