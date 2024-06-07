Сазонова (Щеткова) Анфея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1913
Дата смерти23.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1938
Сын: Сазонов Василий Леонидович
Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1940
Дочь: (Сазонова) Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1942
Дочь: (Сазонова) Зинаида Леонидовна
Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
15.06.1945
Сын: Сазонов Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1947
Сын: Сазонов Николай Леонидович
Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1950
Сын: Сазонов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Сазонов Леонид Петрович
Смерть
23.10.1992