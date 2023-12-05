Неживых Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживых Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Неживых Илларион Маркович

Мать ребёнка: не указана

в Кирзе с 1868 из Тобольской
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кунгурова Евросинья Марковна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Неживых Кузьма Маркович

Мать ребёнка: не указана

в Кирзе с 1868 из Тобольской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неживых Ларион Маркович

Мать ребёнка: не указана

Тобольская губерния, Ишимский уезд, Игеевская волость,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неживых Андриан Маркович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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