Неживых Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Неживых Илларион Маркович
в Кирзе с 1868 из Тобольской
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кунгурова Евросинья Марковна
Рождение ребёнка
1860
в Кирзе с 1868 из Тобольской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Игеевская волость,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно