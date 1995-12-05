Чумакова (Ларичкина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения10.04.1912
Дата смерти05.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1941
Дочь: Даценко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Чумаков Иван Алексеевич
Дмитровка, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.12.1995
Остаповка, Чернігівська область
Умерла от заражения крови