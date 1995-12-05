Чумакова (Ларичкина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Ларичкина) Анна Петровна

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Место рождения

Зимницы, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

10.04.1912

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Зимницы, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1941

Дочь: Даценко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Чумаков Иван Алексеевич

Дмитровка, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.12.1995
Остаповка, Чернігівська область
Умерла от заражения крови
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