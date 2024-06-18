Чванова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Музалькова (Чванова) Ефимия Макаровна
Отец ребёнка: Чванов Макар Антонович
Рождение ребёнка
04.09.1838 ст.
Дочь: Балашова (Чванова) Елизавета Макаровна
Отец ребёнка: Чванов Макар Антонович
Смерть
Неизвестно