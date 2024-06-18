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Чванова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Музалькова (Чванова) Ефимия Макаровна

Отец ребёнка: Чванов Макар Антонович

Рождение ребёнка
04.09.1838 ст.

Дочь: Балашова (Чванова) Елизавета Макаровна

Отец ребёнка: Чванов Макар Антонович

Смерть
Неизвестно

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