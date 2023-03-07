Кощеева Ольга Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Ольга Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иван Потапов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Иван Потапов

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Иван Потапов

Смерть
Неизвестно

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