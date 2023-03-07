Кощеев Иван Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Иван Потапов

Кощеев Иван Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Между 1877 и 1881 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кощеев Потап Матвеевич

Мать: Кощеева Аграфена Артемонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ольга Петрова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Петрова

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Петрова

Смерть
После 1940

Мы используем куки для улучшения работы сайта.