Кощеев Иван Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Ольга Петрова
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Петрова
Смерть
После 1940