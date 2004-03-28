Сухорукова Феодосья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1930
Дата смерти28.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1956
Дочь: Горбань Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Сухоруков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 04.05.1959
Дочь: Белая Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Сухоруков Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2004