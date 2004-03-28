Сухорукова Феодосья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Феодосья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1930

Дата смерти

28.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1956

Дочь: Горбань Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Сухоруков Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Около 04.05.1959

Дочь: Белая Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Сухоруков Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Андрей Петрович

Смерть
28.03.2004
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