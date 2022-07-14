Филипских Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1991
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2012
Сын: Филипских Виталий Константинович
Мать ребёнка: Филипских (Сухих) Полина Владимировна
Бракосочетание
23.08.2012