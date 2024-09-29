Тулынина Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Василий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1911
Сын: Тулынин Александр 1 Иванович
Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов
Рождение ребёнка
14.10.1913 ст.
Сын: Тулынин Александр 2 Иванович
Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов
Рождение ребёнка
04.01.1916 ст.
Дочь: (Тулынина) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов
Села Уратьмы состоящий на военной службе Иван Емельянов Тулынин и законная жена его Матрона Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
04.01.1916 ст.
Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов
Села Уратьмы состоящий на военной службе Иван Емельянов Тулынин и законная жена его Матрона Васильева,оба православные
Смерть
Неизвестно