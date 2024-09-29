Тулынина Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулынина Матрона Васильевна

Тулынина Матрона Васильевна

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Василий Иванов

Мать: не указана

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Муж: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1911

Сын: Тулынин Александр 1 Иванович

Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1913 ст.

Сын: Тулынин Александр 2 Иванович

Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1916 ст.

Дочь: (Тулынина) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы состоящий на военной службе Иван Емельянов Тулынин и законная жена его Матрона Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
04.01.1916 ст.

Сын: Тулынин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы состоящий на военной службе Иван Емельянов Тулынин и законная жена его Матрона Васильева,оба православные
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.