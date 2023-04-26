Избякова Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзбякова Матрена Петровна

Избякова Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Василий Иванович

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Василий Иванович

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Избяков (однодворец) Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Василий Иванович

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close