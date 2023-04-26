Избякова Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Избяков (однодворец) Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Василий Иванович
Смерть
Неизвестно