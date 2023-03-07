Избяков (однодворец) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Избяков (однодворец) Василий Иванович

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Место рождения

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Избяков (однодворец) ?

Мать: ?

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Избякова Матрена Петровна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Избякова Матрена Петровна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Избяков (однодворец) Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Избякова Матрена Петровна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1840
Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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