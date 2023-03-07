Избяков (однодворец) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1840
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Избяков (однодворец) ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Избякова Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Избякова Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Избяков (однодворец) Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: Избякова Матрена Петровна
Смерть
1840