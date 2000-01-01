Анна Иванова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
27.01.1871
ПЖ: крестьяне д. Озерки Степан Александров и Максим Ильин; ПН: д. Кроткой крестьяне Антон Иванов и Николай Егоров
Смерть
Неизвестно