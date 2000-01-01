Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

avatar

Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Старостин Василий Васильев

ПЖ: крестьяне д. Озерки Степан Александров и Максим Ильин; ПН: д. Кроткой крестьяне Антон Иванов и Николай Егоров
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close