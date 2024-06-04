Евдокимов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кругликова (Евдокимова) Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гапонова (Евдокимова) Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Прокопий Фёдорович
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Евдокимов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Смерть
Неизвестно