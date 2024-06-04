Евдокимов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кругликова (Евдокимова) Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гапонова (Евдокимова) Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Егор Фёдорович

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Прокопий Фёдорович

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Евдокимов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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