Варламов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1954

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954

Отец: Варламов Анатолий

Мать: Анфиса

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