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Петр

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Место рождения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Григорий

Мать: Федосья

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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