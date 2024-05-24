Боромиков Демьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Боромиков Иван Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боромикова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Барамикова) Прасковья Демьяновна
Мать ребёнка: Боромикова Евдокия
Рождение ребёнка
1787
Сын: Боромиков Григорий Демьянович
Мать ребёнка: Боромикова Евдокия
Рождение ребёнка
1789
Сын: Боромиков Михаил Демьянович
Мать ребёнка: Боромикова Евдокия
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Барамикова) Елена Демьяновна
Мать ребёнка: Боромикова Евдокия
Смерть
1830