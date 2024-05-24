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Боромиков Демьян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Боромиков Иван Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боромикова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Барамикова) Прасковья Демьяновна

Мать ребёнка: Боромикова Евдокия

Рождение ребёнка
1787

Сын: Боромиков Григорий Демьянович

Мать ребёнка: Боромикова Евдокия

Рождение ребёнка
1789

Сын: Боромиков Михаил Демьянович

Мать ребёнка: Боромикова Евдокия

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Барамикова) Елена Демьяновна

Мать ребёнка: Боромикова Евдокия

Смерть
1830

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