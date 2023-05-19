Васса Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Захар Осипов
Бракосочетание
13.02.1829
Муж: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
22.09.1830
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
13.01.1833
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
04.01.1835
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
26.09.1837
Сын: Ананий Иванович
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
28.01.1839
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
06.10.1843
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
15.11.1851
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
02.01.1854
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно