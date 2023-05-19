Васса Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Захар Осипов

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1829

Муж: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1830

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1833

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1835

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1837

Сын: Ананий Иванович

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1839

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1843

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1851

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1854

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Мартинов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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