Баннов Прокопий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Бракосочетание
22.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1887
Мать ребёнка: Баннова (Силанова) Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
17.01.1891 ст.
Сын: Баннов Максим Прокофьевич
Мать ребёнка: Баннова (Силанова) Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
22.07.1905
Сын: Баннов Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Баннова (Силанова) Мавра Семеновна
Смерть
Неизвестно