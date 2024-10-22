Баннов Прокопий Васильевич 1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Баннов Прокопий Васильевич

Место рождения

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Баннов Василий Антонович

Мать: Баннова Акилина Кирилловна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1886 ст.

Жена: Баннова (Силанова) Мавра Семеновна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1887

Сын: Баннов Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Баннова (Силанова) Мавра Семеновна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1891 ст.

Сын: Баннов Максим Прокофьевич

Мать ребёнка: Баннова (Силанова) Мавра Семеновна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1905

Сын: Баннов Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Баннова (Силанова) Мавра Семеновна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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