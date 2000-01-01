Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Елена Васильева 29=1708 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Елена Васильева 30=1709 ИВ-1740 Елена Васильева 30=1710 ИВ-1741 Елена 31=1710 ИВ-1742 Елена Васильева 32=1710 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 ... Показать все
Смерть
Неизвестно