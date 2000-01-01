Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Елена Васильева 29=1708 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Елена Васильева 30=1709 ИВ-1740 Елена Васильева 30=1710 ИВ-1741 Елена 31=1710 ИВ-1742 Елена Васильева 32=1710 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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