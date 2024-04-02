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Василевский Иван Сергеевич
Василевский Иван Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Мужской
Отец
Василевский Сергей Николаевич
1960 г.р.
Мать
Василевская Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Василевский Сергей Николаевич
Мать:
Василевская Лидия
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