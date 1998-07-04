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Тарасенко Александра Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1998

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1998

Отец: Тарасенко Игорь Петрович

Мать: не указана

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