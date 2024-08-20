Васса Венедиктова (Сундеева) Василиса Василиса/Васса Венедиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Венедиктова (Сундеева) Василиса Василиса/Васса Венедиктова

Васса Венедиктова (Сундеева) Василиса Василиса/Васса Венедиктова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1870

Дочь: (Панарина) Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Панарин Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1876

Сын: Панарин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.1879

Дочь: Васса Николаевна (Панарина) Василиса Василиса/Васса Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1882

Дочь: (Панарина) Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Панарин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Панарин Захарий (Захар) Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф 144 Оп 5 Д 295 Лист 131
Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Георгий Николаевич Егор Егор/Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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