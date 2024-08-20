Васса Венедиктова (Сундеева) Василиса Василиса/Васса Венедиктова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1870
Дочь: (Панарина) Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Панарин Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1876
Сын: Панарин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1879
Рождение ребёнка
07.05.1882
Дочь: (Панарина) Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1883
Сын: Панарин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1886
Сын: Панарин Захарий (Захар) Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
ГААК Ф 144 Оп 5 Д 295 Лист 131
Рождение ребёнка
13.04.1889
Сын: Георгий Николаевич Егор Егор/Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно