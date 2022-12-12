Хлынова Прасковья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Прасковья Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

58 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1745

Сын: Хлынов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Хлынов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
35 семья в рев.1816 В 1825 году не найдены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Федор Савельевич

Смерть
После 1779
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