Хлынова Прасковья Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
58 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хлынов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Хлынов Федор Савельевич
35 семья в рев.1816 В 1825 году не найдены
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779