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Боксер Велвель Вульфович

Место рождения

Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села

Дата рождения

?.01.1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1890

Отец: Боксер Вульф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Исай Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Ион Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егер (Боксер) Фрада Велвелевна

Мать ребёнка: Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна

Бракосочетание
15.06.1915

Жена: Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна

Супруг(-а): Шейна-Хая Нохимовна Боксер (Бибельникова)
Смерть
1942

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