Кошкин Евплантий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кошкин Сергей Селиверстович
Мать: Кошкина Матрёна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кошкин Терентий Евплантьевич
Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Евплантьевна
Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрёна Евплантьевна
Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно