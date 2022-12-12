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Кошкин Евплантий Сергеевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кошкин Сергей Селиверстович

Мать: Кошкина Матрёна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошкин Терентий Евплантьевич

Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Евплантьевна

Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрёна Евплантьевна

Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кошкин Яким Евплантьевич

Мать ребёнка: Кошкина Апросинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Апросинья Степановна

Смерть
Неизвестно
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