Ильин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1963

Отец: Ильин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Ильина (Федосеева) Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Федосеева) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
08.09.1991

Дочь: Гуменюк (Ильина) Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина (Федосеева) Надежда Владимировна

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