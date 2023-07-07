Ильин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1963
Отец: Ильин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильина (Федосеева) Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1991
Дочь: Гуменюк (Ильина) Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина (Федосеева) Надежда Владимировна