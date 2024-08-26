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Плотицын Иван Васильевич

Место рождения

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

14.01.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Плотицын Василий Васильевич

Мать: Плотицына Ирина Ивановна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотицына Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Плотицына) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Плотицына Акилина Петровна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Плотицына) Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Плотицына Акилина Петровна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.01.1849 ст.
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 181, Л.529.

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