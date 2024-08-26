Плотицын Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти14.01.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Плотицына) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Плотицына Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Плотицына) Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Плотицына Акилина Петровна
Смерть
14.01.1849 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 181, Л.529.