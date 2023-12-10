Паршута Владислав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршута Владислав Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.?

Отец: не указан

Мать: Паршута Надежда Егоровна

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